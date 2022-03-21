Джонсон: Великобритания стремится усилить поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Великобритания стремится усилить военную поддержку, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

В частности, Джонсон выразил свое восхищение храбростью Украины.

Также он четко заявил, что Великобритания стремится усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине. Все для того, чтобы помочь положить конец этой ужасной войне.

Кроме того, лидеры двух стран договорились встретиться в ближайшие дни.