Джонсон: Великобритания стремится усилить поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Великобритания стремится усилить военную поддержку, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении британского правительства.
В частности, Джонсон выразил свое восхищение храбростью Украины.
Также он четко заявил, что Великобритания стремится усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине. Все для того, чтобы помочь положить конец этой ужасной войне.
Кроме того, лидеры двух стран договорились встретиться в ближайшие дни.