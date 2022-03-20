Мэр: в Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар
Сегодня, 20 марта, в Киеве прогремело несколько взрывов, в результате которых начался пожар в Подольском районе, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Об этом заявил мэр столицы Виталия Кличко.
"Спасатели, медики и полиция уже на месте", - отметил Кличко.
По его словам, пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.
Полиция Киева заявила, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.
Взрывной волной в соседних домах выбило окна.