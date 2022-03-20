Мэр: в Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар

Сегодня, 20 марта, в Киеве прогремело несколько взрывов, в результате которых начался пожар в Подольском районе, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр столицы Виталия Кличко.

"Спасатели, медики и полиция уже на месте" , - отметил Кличко.

По его словам, пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Полиция Киева заявила, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.

Взрывной волной в соседних домах выбило окна.

Фото: t.me/kyivpatrol