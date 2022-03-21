Пентагон: применение РФ гиперзвуковых ракет существенно не изменит ход войны

Применение Россией гиперзвуковых ракет в Украине не окажет существенного влияния на ситуацию. Президент РФ Владимир Путин пытается придать войне "импульсь", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойда Остина в интервью CBS.

Он отметил, что Пентагон не будет официально ни подтверждать, ни подвергать сомнению факт применения россиянами такого типа ракет.

"Я бы не стал рассматривать использование гиперзвуковых ракет как изменение правил игры. Я думаю, что причина, по которой он (президент России Владимир Путин, - ред.) прибегает к использованию этого типа оружия, заключается в том, что он пытается придать ситуации некоторый импульс" ,- сказал Остин.

Остин добавил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше. Он отметил, что украинские военные эффективно применяют виды вооружения, предоставленное им западными партнерами.

Министр также отметил, что у них есть данные о наборе россиянами сирийских наемников для войны в Украине, но нет информации, что эти наемники уже появились на поле боя в Украине.