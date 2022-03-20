Кличко: в результате взрывов в Киеве погиб один человек

В Киеве сегодня вечером прогремело несколько взрывов в Подольском районе, в результате которых начался пожар. На данный момент стало известно, что один человек погиб, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.