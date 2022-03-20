Кличко: в результате взрывов в Киеве погиб один человек
В Киеве сегодня вечером прогремело несколько взрывов в Подольском районе, в результате которых начался пожар. На данный момент стало известно, что один человек погиб, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
"Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время - один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - отметил мэр.