Премьер: Словения в ближайшее время вернет дипломатов в Киев
Премьер-министр Словении Янез Янша сообщил о решении правительства вернуть словенских дипломатов в Киев. Он добавил, что Любляна работает над тем, чтобы аналогичный шаг предпринял Евросоюз, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении премьера Словении.
"Власти Словении скоро отправят своих дипломатов обратно в Киев", - написал Янша.
По его словам, это будут волонтеры. Премьер добавил, что Словения работает над тем, чтобы Евросоюз также вернул своих дипломатов в Киев.
"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - подчеркнул Янша.