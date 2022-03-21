Премьер: Словения в ближайшее время вернет дипломатов в Киев

Премьер-министр Словении Янез Янша сообщил о решении правительства вернуть словенских дипломатов в Киев. Он добавил, что Любляна работает над тем, чтобы аналогичный шаг предпринял Евросоюз, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении премьера Словении.

"Власти Словении скоро отправят своих дипломатов обратно в Киев" , - написал Янша.

По его словам, это будут волонтеры. Премьер добавил, что Словения работает над тем, чтобы Евросоюз также вернул своих дипломатов в Киев.