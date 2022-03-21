Прокуратура: оккупанты обстреляли из артиллерии дома в Сумской области

20 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Тростянец Сумской области. Из тяжелой артиллерии удары были нанесены по жилым домам местных жителей. В результате инцидента погибло 3 человека, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20 марта российские военные, применяя средства, запрещенные международным правом, из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома жителей города Тростянец.