Минобороны Британии: РФ блокирует побережье Украины

Блокада украинского побережья может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине. Россия препятствует доставке жизненно важных грузов в страну.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter Минобороны Британии, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Российские войска продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.