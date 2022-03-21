Моравецкий: Польша может конфисковать российскую собственность и активы

Правительство Польши рассматривает вопрос о конфискации российского имущества и активов в стране, сообщил премьер Матеуш Моравецкий. Он планирует провести консультации по этому вопросу с оппозицией, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам премьера, в Польше есть недвижимость и финансовые активы россиян. Моравецкий сообщил, что правительство планирует внести поправки в законодательство для получения права на конфискацию имущества.