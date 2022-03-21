У Байдена заявили о готовности расширить санкции против России

США могут расширить санкции против России. Под них могут попасть незатронутые ограничениями российские банки и сектора экономики, связанные с нефтью и газом, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, направив их против других целей" , - сказал в интервью телеканалу CBS Сингх.

Он уточнил, что санкции могут быть введены против российских банков и секторов экономики, которые еще не находятся под ограничениями. По его словам, в основном они затронут стратегически важные для России направления, в том числе нефть и газ.