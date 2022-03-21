УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 21 марта

Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на понедельник, 21 марта, для выезда жителей Харькова, Днепра, Краматорска. Кроме того, запустят также поезда из Одессы и Киева, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Дополнительные эвакуационные рейсы 21 марта

Харьков:

8:00 - Интерсити+ Харьков- Львов;

11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск.

Днепр:

10:30 - №901/902 Днепр - Хелм (Польша).

Краматорск:

13:00 - №271/270 Краматорск - Львов;

16:00 - №273/272 Краматорск - Львов.

Дополнительные рейсы

22:32 - из Одессы в Ужгород;

19:13 - из Киева в Хелм (Польша).

В Укрзализныце напомнили, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00. Ознакомиться с ним можно на сайте УЗ﻿.