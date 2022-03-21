КГВА: в Святошинском районе упал снаряд, 200 человек эвакуировали

В воскресенье, 20 марта, в Святошинском районе Киева обломки российского снаряда упали рядом с многоквартирными жилыми домами. Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Также спасатели эвакуировали 200 человек, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Значительные повреждения получили два дома, еще в 6 окрестных домах взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов" , - говорится в сообщении.

Городские власти напоминают киевлянам о необходимости быть осторожными. При сигналах воздушной тревоги людям советуют спускаться в укрытие и соблюдать комендантский час, который длится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

В КГВА также добавили, что несмотря на постоянные нападения оккупанта, город продолжает жить.﻿ В условиях военного положения работают медучреждения, вся столичная инфраструктура, коммунальные службы и общественный транспорт.