ОВА: в Сумах на предприятии произошла утечка аммиака

В Сумах на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения - 5 километров, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

В ОВА напомнили о действиях населения при угрозе или возникновении ЧС с выбросом аммиака.

Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде. Взрывоопасен. Токсичен. Легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса аммиака:

Выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты);

Первая помощь при отравлении аммиаком: