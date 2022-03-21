Посол США в ООН: Байден обсудит введение миротворцев в Украину

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид заявила, что американский президент Джо Байден, который едет на экстренный саммит НАТО в четверг, во время визита в Польшу 25 марта обсудит вопросы введения миротворческого контингента в Украину, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Она обратила внимание, что Байден "ясно дал понять", что США не будут размещать американские войска в Украине.

"Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами. Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей 5 мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны" , - заявила дипломат.

Томас-Гринфлид добавила, что не может сказать, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО, и как Альянс отреагирует на предложение Польши об отправке вооруженных миротворцев в Украину.

"Что я могу сказать, так это то, что в данный момент американских войск в Украине не будет. Президент ясно сказал об этом, и другие страны НАТО могут решить, что они хотят ввести войска на территорию Украины. Это будет решение, которое они должны принять" , - говорит посол.

Также Томас-Гринфлид отметила, что США не видят особых шансов на прорыв в переговорах Украины с РФ, назвав их "односторонними".