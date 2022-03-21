Живицкий: из-за утечки аммиака на "Химпроме" для Сум угрозы нет

Живицкий: из-за утечки аммиака на "Химпроме" для Сум угрозы нет
Фото: IgorT

Зона поражения после утечки аммиака на предприятии "Сумыхимпром" сейчас составляет около 2,5 километров, и направление ветра в настояще время – в сторону села Новоселица. Угрозы для города Сумы в данный момент нет, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

На месте происшествия работают аварийщики предприятия, а также спасатели ГСЧС.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, оказавшиеся под угрозой: с. Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - говорится в сообщении.

Правила поведения в условиях утечки аммиака

На Facebook-странице Верховной Рады рассказали о правилах поведения в условиях выброса (утечки) аммиака:

  • выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
  • если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
  • в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
  • если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).
Утечка аммиака на &quot;Химпроме&quot;: для Сум угрозы сейчас нет
Правила поведения при утечке аммиака - как защититься (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

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