Советник Тихановской: белорусские партизаны останавливают поезда и портят технику РФ

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что местные партизаны останавливают российские поезда и наносят вред российской технике, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Беларусь - страна партизанов. Наши герои останавливают российские поезда, повреждают российскую технику, раздают листовки, чтобы белорусские войска не вошли в Украину. Украина победит, Беларусь тоже будет освобождена" , - написал советник Тихановской.

Он также опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022", на которой отмечены результаты действий белорусских партизан по состоянию на 18 марта.

Источник: twitter.com/franakviacorka

Вячорка также отметил, что российская фабрика троллей сейчас активно ведет свою деятельность в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами.