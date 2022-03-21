Как оплатить коммуналку картой "єПідтримка": инструкция

Как оплатить коммуналку картой "єПідтримка": инструкция
Фото: Курс Украины

Оплатить коммунальные услуги через "єПідтримку" можно как тысячей гривен за вакцинацию, так и 6 500 грн помощи от государства во время войны, сообщает Сегодня.

Как рассчитаться за услуги дистанционно, рассказали в пресс-службе поставщика электроэнергии в Киеве YASNO.

Как оплатить услуги онлайн

Чтобы рассчитаться за электроэнергию и газ дистанционно клиентам этого поставщика нужно сделать следующие шаги:

  • выбрать один из онлайн-сервисов – личный кабинет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобильное приложение YASNO или интернет-банкинг или платежные сервисы;
  • указать сумму к уплате;
  • ввести реквизиты карты "є Підтримка";
  • подтвердить платеж.

В компании также призывали клиентов не задерживать платежи и, по возможности, платить все счета. Это нужно делать, чтобы помочь поддержать стабильную работу энергосистемы в военное время.

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