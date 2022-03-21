Как оплатить коммуналку картой "єПідтримка": инструкция

Оплатить коммунальные услуги через "єПідтримку" можно как тысячей гривен за вакцинацию, так и 6 500 грн помощи от государства во время войны, сообщает Сегодня.

Как рассчитаться за услуги дистанционно, рассказали в пресс-службе поставщика электроэнергии в Киеве YASNO.

Как оплатить услуги онлайн

Чтобы рассчитаться за электроэнергию и газ дистанционно клиентам этого поставщика нужно сделать следующие шаги:

выбрать один из онлайн-сервисов – личный кабинет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобильное приложение YASNO или интернет-банкинг или платежные сервисы;

указать сумму к уплате;

ввести реквизиты карты "є Підтримка";

подтвердить платеж.

В компании также призывали клиентов не задерживать платежи и, по возможности, платить все счета. Это нужно делать, чтобы помочь поддержать стабильную работу энергосистемы в военное время.