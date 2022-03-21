Старух: Захватчики украли пять кораблей с зерном из бердянского порта

Из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн зерна. Об этом во время телемарафона UA вместе сказал председатель ЗОВА Александр Старух, сообщает Укринформ.

“Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна” , – сказал Старух.

По его словам, вскоре должно быть известно, куда отправлены эти корабли.

Как ранее сообщалось, Бердянск временно захвачен врагом. На территории города находится военная техника России и солдаты. Местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами.