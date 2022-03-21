Премьер-министр: Новая Зеландия дает Украине $3,5 млн на нелетальное оружие

Новая Зеландия выделит Украине 5 млн новозеландских долларов, или 3,5 млн долларов, на покупку нелетального оружия, и пришлет защитное снаряжение – бронежилеты, шлемы и жилеты.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн, сообщает Украинская правда.

Ардерн сообщила, что она разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и было согласовано предоставить дополнительные 5 миллионов долларов в поддержку Украины, включая вклад в целевой фонд НАТО для предоставления немедленной нелетальной военной помощи, такой как топливо, военные пайки, средства связи и военные аптечки.

Новая Зеландия также решила поставить тактическое оборонное оборудование, такое как бронежилеты, шлемы и жилеты.

Таким образом, общая помощь Новой Зеландии Украине составит 11 миллионов новозеландских долларов, или более 7,5 миллиона долларов США.

Начальник воздушной обороны НЗ маршал Кевин Шорт заявил, что тактическое снаряжение, которое находится в Силах обороны Новой Зеландии, включает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 камуфляжный жилет.

Он сказал, что Новая Зеландия будет искать самый лучший способ доставить их в Украину и, вероятно, использует самолеты Сил обороны.