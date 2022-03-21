Крупнейшие маркетплейсы отменили комиссию для продавцов из Украины

Пять крупных маркетплейсов — Etsy, eBay, Joom, Wish и Shopify решили поддержать украинский малый и средний бизнес и отменили комиссию для предпринимателей из нашей страны, сообщает Новое время.

Например, Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины, а также упразднил ее на 6 месяцев, рассказали в Укрпочте.

Shopify не будет взимать плату с украинских продавцов и партнеров. Маркетплейс выделит средства на предоставление гуманитарной помощи для нашей страны через партнера Flexport.

Joom с 14 марта временно отменил комиссию, размер которой составлял 15%. Представители маркетплейса заверили, что к украинским магазинам не будут применяться штрафы. Компания также помогает тем, кто решил временно закрыть свой магазин.

Etsy «обнулил» счета продавцов за февраль. Это значит, что украинским предпринимателям, которые продают свои товары на Etsy, не нужно платить комиссию, и оплачивать расходы на промо товаров за февраль. Украинские предприниматели уже получили письмо от Etsy, в котором торговая платформа выражает поддержку, отменяет начисленные комиссионные платежи за свои услуги и дает новые инструкции.

eBay применил политику защиты продаж в отношении украинских продавцов: до 20 марта все отправления от продавцов из Украины находятся под защитой INR (item not received — товар не получен). Маркетплейс не будет принимать негативные отзывы покупателей на товары продавцов из нашей страны. В компании понимают, что из-за российского вторжения сроки доставки могут увеличиваться. Global eBay собирает средства для поддержки Украины: маркетплейс призвал своих работников по всему миру жертвовать средства, а компания со своей стороны удвоит каждый платеж в размере до $10 тыс.