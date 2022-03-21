Живицкий: утечку амиака в Сумах ликвидировали

Утечку амиака из резервуара предприятия "Сумыхимпром", поврежденного во время обстрела, ликвидировали.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В 7:50 утечку ликвидировали. Проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет" , – написал Живицкий.

На данный момент, известно об одном пострадавшем – это работник предприятия.

Ранее глава ОВА сообщал, что в результате обстрела произошла небольшая утечка амиака из резервуара емкостью 50 тонн. В 7:15 утечку локализировали.