Daily Mail: Джонсон планирует "мгновенный визит" в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность мгновенной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России. Сейчас его подчиненные анализируют целесообразность такого решения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По данным британской газеты Daily Mail, Джонсон попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Впрочем, как информирует издание, категорически против такой поездки британского премьера выступает служба его охраны, которая боится что не сможет организовать нужный уровень безопасности в стране, где идет война.

Но Джонсон, как пишут СМИ, "все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".