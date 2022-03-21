Война РФ против Украины приведет к длительной инфляции в еврозоне

Война России против Украины приведет к высокому уровню инфляции в странах еврозоны. И он будет наблюдаться в течение длительного периода времени, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявил в интервью для Handelsblatt замглавы Европейского центрального банка Луис де Гиндос Хурадо.

По его словам, до начала войны на 2022 год ЕЦБ прогнозировал рост ВВП на уровне 4% и чуть меньше на 2023 год.

"В наших последних прогнозах, даже в худшем сценарии на этот год, мы по-прежнему предполагаем рост более чем на 2% в еврозоне" , - отметил он.

Он также подчеркнул, что никакой стагфляции ожидать не следует, но будет более высокая инфляция в течение более длительного периода.