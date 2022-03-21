УЗ запускает в Киеве челночные рейсы Дарница – Святошин

УЗ запускает с 21 марта челночные рейсы Дарница – Святошин﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Челночные рейсы Дарница – Святошин помогут жителям левого берега Киева добраться на правый. В частности, поезда будут удобны для проезда до Центрального вокзала, пока "красная" линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами затруднено.

Поезда со станций Дарница и Святошин будут отправляться каждые полчаса начиная с 07:30, последние рейсы в 18:30.

Поезда будут останавливаться на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка.

Поезд базово состоит из 6 вагонов, количество будет варьироваться в зависимости от спроса.

Стоимость проезда — 15 грн, билеты можно купить у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте "Укрзализныци".