Офис генпрокурора: в результате обстрела ТЦ в Киеве погибли 8 человек

Число жертв ракетного обстрела торгового центра в Подольском районе Киева достигло 8 человека. Также обстрел привел к масштабным разрушениям, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что вечерний обстрел квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.