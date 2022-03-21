Офис генпрокурора: в результате обстрела ТЦ в Киеве погибли 8 человек
Число жертв ракетного обстрела торгового центра в Подольском районе Киева достигло 8 человека. Также обстрел привел к масштабным разрушениям, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Сообщается, что вечерний обстрел квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.
"Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. В результате обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли", - говорится в сообщении.