Корниенко: ВР собирается отзывать депутатов из запрещенных партий

В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект, позволяющий по народной инициативе отозвать депутатов, избранных в местные советы от запрещенных пророссийских партий. Об этом, ссылаясь на выступление первого заместителя председателя ВР Александра Корниенко во время национального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Среди названных СНБО партий только одна парламентская – «Оппозиционная платформа – За жизнь», но много внепарламентских, например «Партия Шария». Они имеют обширную сеть фракций в местных советах. Понятно, что это тоже депутаты, но местных советов, поэтому нужно решать вопросы, касающиеся их дальнейшей судьбы. Мы готовим с коллегами соответствующий законопроект, позволяющий отозвать этих депутатов по народной инициативе. Я думаю, что общество тоже должно получить инструмент влияния на состав местных советов, чтобы у них не было предателей", – сказал Корниенко.

Относительно дальнейшего функционирования парламентской фракции "ОПЗЖ", первый вице-спикер отметил, что механизм, который автоматически прекратил полномочия депутатов из фракции в связи с ее запретом, не наработан.

В то же время, он добавил:

"Мы работаем над тем, чтобы эти депутаты поняли эту информацию, почувствовали ее, прожили, возможно, сделали свои организационные выводы".

Корниенко отметил, что Министерство юстиции работает над урегулированием вопроса прекращения деятельности запрещенных политических сил.