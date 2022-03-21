Глава Пентагона: РФ атакует гражданских, потому что терпит военные неудачи

Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины, так как терпит военные неудачи. Об этом в эфире CBS заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Голос Америки.

"Сегодня они не эффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились" , - сказал он.

Остин также добавил, что украинцы продемонстрировали "значительную решительность" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Ранее Остин называл "дикарскими и грубыми" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине. При этом, по его словам, если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.