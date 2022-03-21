Верещук: на сегодня согласовано 8 гуманитарных коридоров
В Украине в понедельник, 21 марта, продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Сегодня будут работать 8 гуманитарных коридоров, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будет отправлена в Мариуполь. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршрутам, также в колонне будут следовать частные автомобили жителей Мариуполя.
Из города Бердянск Запорожской области в город Запорожье
Маршрут: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Из города Мангуш Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Микильское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Из села Мелекино Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Мелекино - Портовское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Местные жители смогут эвакуироваться по железной дороге.
Расписание поездов на 21 марта:
- поезд № 45/46 Лозовая - Ужгород (возможно продление до ст. Краматорск) - время отправления уточняется;
- поезд № 271/270 Краматорск - Львов (отправление из Краматорска в 13:00);
- поезд № 273/272 Краматорск - Львов (отправление из Краматорска в 16:00);
- поезд № 138/137 Лозовая - Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск) - время отправления уточняется;
- поезд № 142/141 Лозовая - Львов (время отправления уточняется).
Киевская область
Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршрутам. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.
Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев
Маршрут: Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев.
Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка
Маршрут: Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Мрия - Шпитки - Петрушки - Белогородка.
Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка
Маршрут: Буча - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Забучье - Дмитровка - Капитановка - Стоянка - Белогородка.
Из поселка Большая Дымерка Киевской области в город Бровары
Маршрут: Великая Дымерка - Богдановка - Рудня - Литки - Рожны - Пуховка - Бровары.
Луганская область
Автомобили с продуктами и медикаментами, а также автобусы для эвакуации людей будут отправлены из города Бахмут.
Маршруты: Бахмут - Лисичанск - Бахмут. Бахмут - Лисичанск - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут. Бахмут - Лисичанск - Горное - Бахмут.
Кроме того, в Луганской области состоится эвакуация по железной дороге. Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка, ориентировочно в 14:00.
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; ул. "40 лет Победы" возле дома № 15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: 11:00 - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.