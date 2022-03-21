ВРУ: правовой статус военнопленных предложено конкретизировать

Верховной Раде предлагают урегулировать вопросы, связанные с обращением с военнопленными в особый период. Соответствующий законопроект №7173 о внесении изменений в некоторые законы об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными в особый период, зарегистрирован в парламенте 17 марта, ссылаясь на сайт ВРУ, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель – урегулировать отдельные правовые аспекты обращения с военнопленными.

В частности, авторы законопроекта предлагают внести в ст. 11 Уголовно-исполнительного кодекса Украины нормы, предусматривающие возможность в случае необходимости в пределах одной исправительной колонии создавать секторы с разными уровнями безопасности, а также секторы для содержания лиц, взятых под стражу, при условии обеспечения изоляции от осужденных, содержащихся в этом учреждении.

Законопроект также предлагает установить, что в период действия на территории Украины военного положения в связи с невозможностью доставки военнопленных в тыловой лагерь для содержания военнопленных Министерства обороны, такие лица могут временно содержаться в участках по содержанию военнопленных, образованных в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровней безопасности или в участках по содержанию военнопленных, образованных в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Законопроект также предлагает дополнить закон Украины "О Национальной полиции" новыми положениями, в соответствии с которыми полиция будет обеспечивать выполнение возложенных на нее задач, в том числе в условиях военного положения, по вопросам взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами государственной формы собственности, в том числе в отношении военнопленных, проверки документов с целью выявления лиц, самовольно покинувших место для содержания военнопленных.

Авторы законопроекта предлагают также расширить перечень оснований для остановки полицейским транспортного средства, его проверки и проверки пассажиров.

Законопроект конкретизирует правовой статус военнопленных, разграничивает деятельность центральных и других органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций в сфере обороны по организации обращения с военнопленными (изменения в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных Силах Украины", "О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины").