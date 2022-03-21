В Китае разбился пассажирский Boeing 737

На юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту было более сотни человек, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Сообщается, что самолет разбился в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. В результате падения возник лесной пожар.

Также сообщается, что на борту были 133 человека, об их судьбе пока ничего неизвестно. На место крушения уже прибыли спасатели.

Тем временем в соцсетях появляются кадры с обломками самолета.

Посольство Украины в Китае проверяет наличие граждан на борту.

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