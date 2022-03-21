Германия договорилась с Катаром о долгосрочных поставках газа

Германия, которая в настоящее время пытается найти альтернативу российским энергоресурсам, договорилась с Катаром о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Интерфакс-Украина.

Соглашение, заключенное в ходе визита немецкой делегации в Доху, позволит ФРГ сократить зависимость от импорта газа из РФ, доля которого в ежегодных поставках сейчас составляет более 50%, заявил министр экономики Роберт Хабек.

В ведомстве отмечают, что объемы закупок и их условия будут обсуждаться индивидуально немецкими компаниями.

"Нам, вероятно, все еще потребуется российский газ в этом году, но не в будущем. Это начинается вот таким образом, и тот, у кого есть уши, должен начать слышать" , –﻿ приводит слова Хабека газета Financial Times.

Катар, в свою очередь, распространил сообщение, в котором заявил, что приветствует решение Германии ускорить строительство двух СПГ-терминалов. В заявлении также было отмечено, что компании двух стран "займутся обсуждением условий долгосрочных контрактов на поставку СПГ из Катара в Германию".

Европейские лидеры проведут очередную встречу в Брюсселе в четверг, где, как ожидается, обсудят возможность принятия мер в ответ на рост цен на нефть и газ из-за российского вторжения в Украину.

Правительство Германии исключает возможность продления срока службы АЭС, которые, в соответствии с принятым ранее планом, должны быть закрыты к концу текущего года, и возлагает надежды на СПГ-терминалы, рассчитывая ограничить импорт газа из РФ.