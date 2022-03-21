В Минобороны сообщили о потерях российской армии

В Минобороны сообщили о потерях российской армии
Фото: Facebook

Министерство обороны Украины обнародовало оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15000 человек,
  • танков ‒ 498 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
  • артиллерийских систем – 240 ед,
  • РСЗО - 80 ед,
  • средства ПВО - 45 ед,
  • самолетов – 97 ед,
  • вертолетов – 121 ед,
  • автомобильной техники - 969 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
  • специальная техника – 13.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

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