КГГА: из домов в Святошинском районе эвакуировано около 200 людей

В результате попадания ракеты в Святошинский район Киева в воскресенье вечером повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика, 3 дома практически непригодны для проживания. Об этом, ссылаясь на первого заместителя главы Киевской городской военной администрации Николая Поворозника, сообщает Интерфакс-Украина.

"Попала ракета в жилищный массив. Повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика, 3 дома практически непригодны для проживания. Эвакуировано около 200 людей из этих домов", – сказал Поворозник в эфире "24 канала" в понедельник.

Он указал, что с вечера воскресенья продолжаются противоаварийные работы, чтобы дома, в которых можно проживать, были отремонтированы подручными средствами, в частности – фанерой и пленкой.

По словам Поворозника, дома, где нельзя проживать, консервируются.