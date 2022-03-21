Резников: впереди много испытаний, но мы победим
Министр обороны Алексей Резников призвал не питать иллюзий, поскольку наша страна ведет оборону против гораздо более многочисленного противника. Но он подчеркнул, что страна будет продолжать бороться и победит, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в его обращении.
"Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонительную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Враг разрушает наши города и подрывает экономику", - написал он
Министр отметил, что сейчас ситуация очень непростая.
"Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом, - мы будем бороться. И победим!", – подчеркнул Резников.