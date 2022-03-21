КГГА: Комендантский час в Киеве и области будет усилен

В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час до 23 марта, сообщает пресс-служба КГГА.

Комендантский час в Киеве и области вводится с сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 до 07:00 23 марта.

Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп, говорится в сообщении.