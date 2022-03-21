Резников: РФ уже не мечтает захватить Киев, а Мариуполь спасает столицу
Планы Российской Федерации захватить Киев сорваны, агрессор получает отпор на многих направлениях. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Новое время.
"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях", — сказал Резников в обращении, опубликованном Минобороны 21 марта.
Он подчеркнул огромную роль защитников Мариуполя в разрушении планов противника и активизации обороны.
"Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать", — заявил Резников.
Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет усилить Украину, убежден глава Минобороны.
По его словам, в Кремле уже не знают, как объяснять происходящее.
"Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает", — сказал министр.
Защитники Украины, сообщил Резников, почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других считавшихся подразделений, считавшихся "элитными", вместе с их руководителями.
"С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян", — рассказал он.
Резников отметил, что это заставило РФ собирать наемников по всему миру и предпринимать отчаянные попытки
"толкнуть в ад войны с Украиной" еще и белорусские войска.
"Позиция нашей армии очень четкая — все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", — подчеркнул Резников.
Он заявил, что жители Херсона, Энергодара Запорожской области и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима, и врагу лучше убраться.