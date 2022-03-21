Терехов: В Харькове разрушены 972 здания

В городе Харьков по состоянию на 21 марта в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено 972 здания. Из них большая часть - это многоэтажные жилые дома, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.