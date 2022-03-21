Песков: без принятых договоренностей встречи Зеленского и Путина не будет

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина, заявил, что им пока "нечего будет фиксировать", потому что "нет договоренностей", сообщает Новое время.

Песков утверждает, что степень "продвижения на переговорах не такая, как хотелось бы" .

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, в частности, Швейцария, Турция и Израиль предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.