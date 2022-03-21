Зеленский призвал Германию "не быть спонсором российской военной машины"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Германии прекратить все экономические отношения с Россией, чтобы лишить Россию средств для продолжения войны с Украиной, сообщает Интерфакс-Украина.

"Не будьте спонсорами военной машины этой страны, ни одного евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины" , - сказал он в видеообращении к участникам акции в поддержку Украине в Берлине.

По его словам, в то время, когда Германия договаривалась с Россией о поставках газа, "мы предупреждали ваших политиков, что это опасно. Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война".

"Немцы! У вас есть сила, у Европы есть сила мощнее, чем любые ракеты, мощнее, чем танки. Без торговли с вашими банками и компаниями у России не будет средств на эту войну" , - сказал Зеленский.

Отметив, что ранее Киев называли "новым Берлином", Зеленский сказал, что "теперь Киев затих в ожидании новой воздушной сирены" , включив запись сингала воздушной тревоги на своем телефоне.

"Мы воюем против реактивной артиллерии, против самолетов и вертолетов, на которых россияне уже пишут "На Берлин", так как они хотят пойти дальше, чем Украина, они хотят пойти везде, они хотят к вам!" - сказал президент.