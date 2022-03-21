ПриватБанк восстановил работу всех сервисов

ПриватБанк закончил настройку резервных мощностей, которая длилась с полуночи 20 марта и запустил все сервисы в нормальном режиме, сообщает Новое время.

Об этом сказано в сообщении банка.

"Команда IT-специалистов ПриватБанка за трое суток работы в режиме 24/7 закончила введение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов банка" , — указано в сообщении.

Платежи и услуги Приват24 работают в обычном режиме, добавили в банке.

Как сообщалось, ПриватБанк 20 марта запланировал технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24" с полуночи и до 10 утра для проведения технических работ по модернизации "Приват24".

Впоследствии технологическая пауза была продлена до 21 марта.