Кабмин Латвии: Балтия хочет закрыть порты для кораблей РФ

Правительства Латвии и других стран Балтии планируют принять решение о запрете на заход российских судов в свои порты. Об этом заявил в понедельник в эфире латвийского телевидения министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, ссылаясь на СМИ Латвии, сообщает Европейская правда.

По его словам, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов происходит. По самым пессимистическим прогнозам, в Вентспилском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае – 20-30%.

Министерство сообщения призвало администрацию портов не пускать суда под российским флагом, но порты не прислушиваются к таким призывам, признал министр.

"Корабли под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве", – сообщил Линкайтс.

Он добавил, что в правительстве Латвии надеялись, что в Европейском Союзе будет принято на этот счет какое-то "общее решение" .

"Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным", – сказал Линкайтс, добавив, что это может быть решение стран Балтии.

Министр сообщения Литвы Мариус Скуодис также заявил на прошлой неделе, что Литва может принять такое решение вместе с другими странами региона, поскольку решение о запрете российским кораблям заходить в порты на уровне ЕС откладывается.