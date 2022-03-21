Израильский премьер заявляет о прогрессе на переговорах Украины и РФ

Москве и Киеву удалось достичь прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако разногласия еще остаются, заявил глава правительства Израиля Нафтали Беннет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Впереди длинный путь, поскольку существуют противоречивые вопросы, некоторые из них фундаментальные. В последнее время между сторонами был достигнут прогресс, но расхождения все равно пока еще велики" , – заявил Беннет

"Мы, вместе с другими странами, продолжим попытки покончить с этим конфликтом" , – отметил израильский премьер-министр.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете "Хюрриет" также заявил, что России и Украине на переговорах по урегулированию конфликта удалось сблизить позиции по ряду пунктов.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. 10 марта "на полях" дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.