Боррель: ЕС рассмотрит нефтяные санкции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов обсудить санкции против РФ в нефтяной сфере, и назвал произошедшее в Мариуполе крупным военным преступлением. Об этом Боррель заявил в понедельник перед началом встреч министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщает Европейская правда.

"Мы обсудим, какие еще санкции мы можем обдумать, больше санкций. В частности, связанные с энергетикой" , – заявил Боррель.

Он подтвердил, что министры обсудят возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России.

Глава дипломатии ЕС убежден, что Россия совершает в Украине военные преступления. Происходящее в Мариуполе Боррель назвал "огромным военным преступлением".

"Происходящее в Мариуполе – это огромное военное преступление, что-то ужасное, мы должны это категорически осудить, город полностью разрушен, люди умирают" , - сказал он.

По словам Борреля, министр обороны Алексей Резников через видеосвязь расскажет об актуальной ситуации в Украине, и министры ЕС обсудят дальнейшие способы поддержки.