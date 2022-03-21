ОВА: Житомирскую область впервые обстреляли из "Градов"
Житомирскую область впервые с начала войны обстреляли из "Градов" – атаковали Селец, погибли 4 человека, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"20 марта враг, наверное, впервые применил по предварительным данным "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной общине – по населенному пункту Селец.
Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы продолжаем укреплять рубежи. Уверен, что мы победим", – написал он.