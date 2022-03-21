Генштаб: враг проводит скрытую мобилизацию

Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников, сообщает Генштаб ВСУ.

Также, оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в армии РФ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.

Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники гражданское население, отметил Генштаб.

На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и способы восстановления попытки совершения наступательных действий.

В направлении Чернигова враг наступательных действий не проводил, продолжил коварно обстреливать позиции подразделений ВСУ и густонаселенные районы города, сообщили украинские военные.

При попытке осуществления наступления в направлении Броваров понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. В наличные силы пытается блокировать город Харьков, оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов, отметил Генштаб.

На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и производит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.