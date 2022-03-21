Энергоатом: Запорожская АЭС продолжает работать, несмотря на оккупацию

Запорожская атомная электростанция, несмотря на оккупацию российскими террористами, продолжает генерировать электроэнергию для нужд энергосистемы Украины, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире всеукраинского марафона.

"На станции работает украинский персонал, работает в нормальном, если можно сказать в таких условиях, режиме. Руководство станции работает фактически под дулами автоматов, и оно должно все технические вопросы согласовывать с командиром этих орков. Но технически станция работает, технически станция выдает электроэнергию в том объеме, который необходим для нужд энергосистемы" , – сказал он.

Котин добавил, что на станции сейчас находится около 500 оккупантов, а также 50 единиц вражеской тяжелой техники.