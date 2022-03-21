Арестович: ВСУ уничтожили 4 из 10 российских армий

Вооруженные Силы Украины за 26 дней активной фазы российско-украинской войны уничтожили 4 из 10 российских армий, включая три ударные и одну воздушную, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши войска на 26-е сутки активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов РСЗО, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов. Это составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических объединений. То есть, мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. В целом, 4 армии из 10-ти, которые есть у Российской Федерации" , – заявил Арестович на брифинге в Офисе президента.

По его словам, в настоящее время "противник практически утратил возможность наступления и ведет лишь тактические действия, накопление силы, которые поддаются разрушительным ударам ракет и артиллерии украинских сил".

Ранее в эфире телемарафона Арестович сообщил, что в войсках РФ, участвующих в боевых действиях на территории Украины, ограничен профессиональный кадровый состав.