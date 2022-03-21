Рада попросила европейские власти ускорить вступление Украины в ЕС

Руководство Верховной Рады, руководство депутатских фракций и групп Верховной Рады обратились к президенту Европейской Комиссии и главе Европейского парламента в просьбой ускорить процедуру получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Членство в ЕС – это идея, объединяющая украинский народ и поддерживаемая всеми без исключения регионами страны. Более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС", – подчеркивается в тексте обращения, обнародованном пресс-службой парламента.

В Верховной Раде напомнили, что украинский народ вот уже восемь лет борется за право жить в независимом суверенном государстве, в обществе, где основными ценностями являются уважение к человеческому достоинству, свобода, демократия, равенство и верховенство права.

"Все эти годы Украина была идейным пропагандистом европейских ценностей, страной, сдерживавшей наступление путинской автократии на демократическую Европу. Мы убеждены, что скорейшее предоставление Украине статуса кандидата, поддержанного большинством граждан Европейского Союза, станет знаком подтверждения готовности ЕС продолжать решительную борьбу за ценности, на которых основывается ЕС, и защищающие право европейских народов выбирать собственный путь", – подчеркивается в обращении.

Украинские парламентарии приветствуют призыв Европарламента к институциям ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС, а также решение Европейского Совета поддержать европейский выбор украинского народа и европейский курс Украины.