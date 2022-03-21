Рада попросила европейские власти ускорить вступление Украины в ЕС
Руководство Верховной Рады, руководство депутатских фракций и групп Верховной Рады обратились к президенту Европейской Комиссии и главе Европейского парламента в просьбой ускорить процедуру получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе, сообщает Интерфакс-Украина.
"Членство в ЕС – это идея, объединяющая украинский народ и поддерживаемая всеми без исключения регионами страны. Более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС", – подчеркивается в тексте обращения, обнародованном пресс-службой парламента.
В Верховной Раде напомнили, что украинский народ вот уже восемь лет борется за право жить в независимом суверенном государстве, в обществе, где основными ценностями являются уважение к человеческому достоинству, свобода, демократия, равенство и верховенство права.
"Все эти годы Украина была идейным пропагандистом европейских ценностей, страной, сдерживавшей наступление путинской автократии на демократическую Европу. Мы убеждены, что скорейшее предоставление Украине статуса кандидата, поддержанного большинством граждан Европейского Союза, станет знаком подтверждения готовности ЕС продолжать решительную борьбу за ценности, на которых основывается ЕС, и защищающие право европейских народов выбирать собственный путь", – подчеркивается в обращении.
Украинские парламентарии приветствуют призыв Европарламента к институциям ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС, а также решение Европейского Совета поддержать европейский выбор украинского народа и европейский курс Украины.
"Убедительно просим вас содействовать быстрому получению положительного заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата как первоначального шага к ускоренному прохождению процедуры получения полноправного членства в Европейском Союзе, которое будет прокладывать путь для решения Совета Европы начать предварительные переговоры с Украиной. Сегодня у нас есть уникальная возможность в этот важный исторический момент пересмотреть роль Украины в Европе и принять такое важное политическое решение. Решение Европейского Союза о безотлагательном вступлении Украины в ЕС станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии и вознаграждением украинскому народу в борьбе за свободу, демократию и европейские ценности", – обратились представители Верховной Рады.