В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС

Еврокомиссия обещает как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом перед началом заседания глав МИД Евросоюза в понедельник заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем" , - написал Варгеи.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 21, 2022

В Офисе президента Украины настаивают, что работа Еврокомиссии по подготовке заключения о готовности Украины получить статус кандидата будет существенно быстрее, чем у других государств, которые проходили этот путь.

Оптимистичный, но одновременно реалистичный срок предоставления Украине статуса кандидата – это саммит ЕС в конце июня 2022 года.