СБУ: кадыровцы "зачищают" бегущих от ВСУ российских солдат

Служба безопасности Украины перехватила разговор "кадыровцев", воюющих в Украине. Их главная цель — гнать обратно в бой россиян, бегущих от обстрелов﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщает Деловая столица.

"Наша задача — гнать назад (в бой — ред.) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии. Не беспокойся, не слишком маркая работа" , — рассказал кадыровец своей жене.

Также, по словам захватчика, украинская артиллерия жарит по ним и днем, и ночью.

"Что здесь добавить? Снарядов у нас хватит на каждого врага! Мы будем защищать свою землю к Победе!" — добавляют в СБУ.

Напомним, чеченских военных российской армии, так называемых "кадыровцев", после потери сотен бойцов на войне в Украину отправили обратно в Чечню.