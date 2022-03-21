Беларусь сообщила об отводе десантников от украинской границы

По словам Министерства обороны Беларуси, десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы в пункт постоянной дислокации, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси", – говорится в сообщении.

Проект ﻿MotolkoHelp﻿, который занимается мониторингом передвижения беларусских войск, сообщили, что БТР движутся по Бресту – из-за этого в городе частично перекрыто движение.